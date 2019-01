Napoli-Sassuolo 2-0: Milik e Fabian firmano i quarti, Ancelotti ritrova il Milan

Missione compiuta. Il Napoli archivia la pratica Sassuolo con un gol per tempo e conquista così i quarti di finale da disputare (il 29 o il 30) a San Siro contro il Milan. Milik è protagonista: un gol e un assist per il polacco che consente a Fabian di chiudere i conti nella ripresa. In difesa il gigante è sempre Koulibaly che archivia definitivamente la notte di San Siro con una prova sontuosa al centro del reparto arretrato. Il Napoli parte con la novità Insigne: Ancelotti lo schiera a sinistra. In appoggio a Milik gioca Ounas. La mossa regala imprevedibilità alla manovra offensiva dei padroni di casa che non danno punti di riferimento. Il 4-4-2 è camaleontico e si trasforma in un 4-3-3 oppure in un 4-2-3-1 considerando lo spazio tra le linee concesso dal Sassuolo.



La parata di Pegolo su Callejon è il segnale che la squadra Ancelotti vuole fare sul serio. Il vantaggio arriva al 15’ ed è opera di Milik. Stavolta al polacco basta farsi trovare al posto giusto: Pegolo gli respinge addosso il cross di Insigne. Il Napoli festeggia il vantaggio, il Sassuolo non rinuncia alla sua idea di gioco e aumenta il pressing sulla trequarti. Il vero sussulto capita al 36’: Locatelli pareggia su assist di Djuricic – dopo un disimpegno errato di Hysaj - ma il Var richiama Chiffi per un tocco di mano dell’ex centrocampista del Milan. Koulibaly fa due salvataggi provvidenziali in area, poi ci pensa Fabian a chiudere i conti. Nel finale c’è spazio per Younes e per il giovane Gaetano, al debutto in maglia azzurra.



