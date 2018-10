Napoli-Sassuolo 1-0 La Diretta Ounas sblocca la partita

Il Napoli ospita il Sassuolo nel match domenicale delle ore 18 in programma al San Paolo; vincere per dimenticare il 3-1 subito nel big match sul campo della Juventus e restare ad una distanza accettabile in classifica proprio dai bianconeri è l'obiettivo dei padroni di casa, risollevarsi immediatamente dopo la batosta subita in casa per mano del Milan e riprendere il ritmo delle prime 6 partite di campionato quello dei neroverdi, quinti in classifica prima di questa giornata di campionato.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-4-2) - Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Ounas, Diawara, Rog, Zielinski; Mertens, Verdi. A disposizione: Karnezis, D'Andrea, Maksimovic, Fabian, Allan, Hamsik, Callejon, Milik, Insigne.

SASSUOLO (3-4-3) - Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Magnanelli, Locatelli, Rogerio; Djuricic, Boateng, Boga. A disposizione: Pegolo, Lemos, Matri, Sensi, Sernicola, Berardi, Babacar, Di Francesco, Dell'Orco, Bourabia, Adjapong, Brignola

© RIPRODUZIONE RISERVATA