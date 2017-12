Napoli senza sosta, azzurri a lavoro anche oggi. Mercato: piace Deulofeu del Barcellona

di Pasquale Tina

Senza sosta. Il duello scudetto, del resto, resta serrato. Il Napoli ha vinto il titolo di campione d’inverno con l’1-0 di Crotone, ma la Juventus ha replicato al Bentegodi contro l’Hellas Verona e quindi resta a -1. Impossibile fare troppi calcoli. Sarri affronterà la lunga volata affidandosi alle sue certezze: si deve rasentare la perfezione curando tutti i dettagli. Il calendario, tra l’altro, non concede soste: martedì al San Paolo c’è la sfida all’Atalanta, valida per i quarti di Coppa Italia, quindi il programma degli allenamenti è davvero intenso. Napoli in campo sia oggi che domani. Nel mirino c’è un biglietto per la semifinale di Coppa, obiettivo che il club di De Laurentiis non vuole trascurare. Sarri sicuramente farà turnover: spazio per Sepe, Rui, Diawara, Rog, Zielinski e forse Ounas. Sabato, infatti, c’è l’ultima fatica prima della sosta contro l’Hellas Verona e quindi sarà necessario dosare le forze

IL MERCATO

Sarri, tra l’altro, ha parlato nel post Crotone di un nuovo rinforzo da aggiungere subito alla rosa. L’identikit sembra proprio quello dell’esterno offensivo per far rifiatare Insigne e Callejon, ma anche per avere la possibilità di cambiare lo spartito tattico. Il Napoli farà un ultimo tentativo per far vacillare il Bologna su Simone Verdi, altrimenti può tornare d’attualità Gerard Deulofeu che lascerà il Barcellona. Ci ha provato pure l’Inter, ma il Napoli è pronto a presentare l’offerta giusta. Sono giorni decisivi: serve un tassello di qualità e De Laurentiis proverà ad accontentare Sarri in vista di un girone di ritorno che dovrà essere condotto a ritmi vertiginosi.



