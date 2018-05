Napoli, «Sarò con te» si trasforma: nuovo coro contro l'arbitro Orsato

È diventato virale in rete pur non essendosi ancora presentato ufficialmente al San Paolo. Forse farà il suo esordio domenica, nella gara casalinga contro il Torino, ma nel frattempo il nuovo «coro» dei tifosi napoletani spopola sui social pronto ad essere ascoltato anche dai calciatori azzurri. E così «Sarò con te», il motivetto che accompagna ormai da diversi mesi le gesta della squadra di Sarri, trova una nuova connotazione, tutta dedicata agli avvenimenti dell'ultimo weekend.



«Sarò con te e noi ci abbiamo provato, ma con l'aiuto di Orsato la Juve ha ancora rubato», sarebbe il nuovo testo del coro azzurro dedicato all'arbitro che ha deciso Inter-Juventus con chiamate non troppo equilibrate. Un motivetto che fa sorridere in tanti ma che fotografa perfettamente lo stato d'animo dei tifosi napoletani in queste ore. Nulla ferma il loro amore per la squadra, però: in tanti riempiranno il San Paolo domenica per la penultima gara dell'anno a Fuorigrotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA