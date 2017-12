Il Napoli rimonta e si tiene il primato: Sampdoria battuta 3-2

Il sigillo è quello di Marek Hamsik. Il capitano entra nella storia e supera Diego Armando Maradona: lo slovacco è il miglior marcatore della storia del Napoli con 116 gol. “Marek, Marek”, urla il San Paolo. La prodezza di Marekiaro, del resto, regala il 3-2 contro la Sampdoria, al termine di una partita ricca di emozioni – soprattutto nel primo tempo – ma anche sofferta per gli azzurri che devono stringere i denti nel finale dopo l’espulsione di Mario Rui. Al triplice fischio di Massa comincia la festa: il Napoli resta al primo posto.

PRIMO TEMPO SPETTACOLARE

La Sampdoria spaventa i 50mila del San Paolo dopo due minuti. La punizione di Ramirez all’incrocio è imparabile per Reina – che forse poteva fare qualcosa in più – e la strada per il Napoli è in salita. La reazione è veemente. Aumenta il ritmo offensivo e la Sampdoria soffre la pressione. Il pari arriva al 16’. Mertens recupera palla su Barreto e taglia per Callejon: Viviano respinge la conclusione dello spagnolo, ma non può fare nulla su Allan che firma l’1-1. La partita resta viva e la Sampdoria torna di nuovo avanti. Il Napoli soffre un po’ troppo in difesa. Ramirez fa ancora una volta la differenza, supera Hysaj che lo stende in area di rigore. Dal dischetto si presenta Quagliarella: conclusione centrale ma precisa. E’ il momento più difficile per gli azzurri che però hanno la forza di reagire. Al 33’ sale in cattedra Insigne: sfrutta l’assist – il secondo – di Mertens e in diagonale firma il 2-2. Il Napoli non si accontenta e riesce a completare la rimonta al 39’. Il merito è di Allan: azione prolungata in area, Callejon – in fuorigioco – è bravo a fermarsi, Mertens arriva da dietro e pennella per Hamsik che con un tocco preciso firma il 3-2 ed entra nella storia.

IL NAPOLI CONTIENE NELLA RIPRESA

Il Napoli ha speso tanto e non ha la velocità per chiudere la partita. La squadra di Sarri finisce per abbassarsi troppo anche perché la Sampdoria ci prova e avanza il baricentro. L’unica vera insidia, a dire il vero, è di Quagliarella. Il Napoli resta in dieci per l’espulsione di Mario Rui e bada soprattutto al sodo. Mertens ha l’occasione di chiudere i conti nel recupero, ma sbaglia davanti a Viviano. Finisce così. Il San Paolo esplode di entusiasmo.

