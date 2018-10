A Napoli un punto da provinciale

di Romolo Buffoni

- Essere o non essere, questo è il dilemma. Ero sicuro che la Roma avrebbe fatto risultato ed ero abbastanza convinto del pareggio, anche per una questione di cabala (il Napoli ancora non aveva pareggiato, così come la Roma fuori casa). Ma l'ottimismo era frutto della certezza che questa Roma certi appuntamenti non li fallisce, perché qui trova la giusta concentrazione.

- Allora tutto a posto no? Manco per niente. Perché non mi è piaciuto affatto l'atteggiamento della squadra, che ha difeso il golletto in maniera troppo provinciale. Abbassarsi per 70 minuti a protezione dell'area di rigore, pur avendo dimostrato di poter far male al Napoli pigiando sull'acceleratore, non è un comportamento da grande squadra.

- Il Napoli è forte, ben guidato in panchina e convinto dei suoi mezzi. Questo lo sapevamo. Ma ci deve essere un motivo per cui, nonostante le urla e i gestacci di Di Francesco, i giocatori non salgono. La capacità di uscire col palleggio c'è ed è stata sperimentata anche al San Paolo con successo. E allora perché farsi assediare così?

- Diciassette angoli a tre; 62% di possesso Napoli e 71% di superiorità territoriale dei partenopei. Cifre che possono essere archiviate con soddisfazione assieme al pareggio dal Sassuolo, con tutto il rispetto, ma non dalla Roma.

- Tanto più che nonostante l'atteggiamento completamente rinunciatario il Napoli non è che abbia prodotto chissà che. E quindi mi viene da pensare: fosse stato tenuto un baricentro più alto di 10-15 metri, la Roma non si sarebbe fatta rimontare e avrebbe incamerato quei 2 punti in più che fanno, visti i guai combinati in precedenza, tutta la differenza di questo mondo.

- Allora, perché? Secondo il mio modo di vedere le cose i problemi nascono dal cattivo rendimento di certi uomini chiave. Il primo: Steven Nzonzi. Non può essere questo il giocatore acquistato dalla Roma per sostituire Strootman, che non sarà più una lavatrice ma non sarebbe rimasto impalato come il francese sul prato del San Paolo. Dinamicità zero. capacità di far salire la squadra zero. Contrasti due. Gioco aereo, ecco qui magari un 6 se lo merita. Ma è davvero troppo poco. Uscito De Rossi, buio pesto. Anche perché è entrato il solito, inguardabile Cristante. L'ex atalantino non è un mediano e nemmeno lo vuol fare, mi sembra evidente. Ma così non serve.

- Dopodiché anche sugli esterni si è sofferto per un Kolarov insolitamente morbido. Dall'altra parte Santon ha invece dato le solite buone sensazioni. Anche il lavoro in copertura di Under ed El Shaarawy non mi ha entusiasmato, ma come gettargli la croce addosso? Erano costretti ad abbassarsi fino ai limiti dell'area giallorossa: troppa strada da fare. E il Faraone ha trovato anche il gol.

- E' una Roma che, senza scatti di qualità in mezzo al campo, non credo abbia grandi margini di crescita. Il quarto posto è raggiungibile, per carità, ma bisognerà sudarselo tanto tanto tanto. A meno che a gennaio Monchi non colmi le lacune a centrocampo con un centrale e, forse, un altro mediano. Ah, ovviamente senza cedere nessuno.

