Napoli, nasce la «pizza Ancelotti»: quattro gusti per lo scudetto

Sarà una pizza dedicata ad accogliere Carlo Ancelotti a Napoli per il raduno del club partenopeo. Al nuovo tecnico azzurro, infatti, il pizzaiolo Salvatore Urzitelli ha dedicato una nuova ricetta che sarà servita nella sua pizzeria nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. La pizza ha una forma rettangolare, quasi a voler simboleggiare la strada che Ancelotti ha davanti nel far realizzare i sogni dei tifosi, ed è divisa in 4 gusti: crema ai quattro formaggi con pomodorini all'insalata, provola, rucola e pancetta; zucca, provola e melanzane; provola, pomodorini corbarini gialli e rossi, crema di pistacchio, mortadella e provola.

