Milik del Napoli cambia casa dopo la rapina: addio Varcaturo, sbarca a Posillipo

di Gennaro Arpaia

Arek Milik cambia casa. Dopo due anni passati sul Litorale Domizio, a due passi dal Centro tecnico di Castel Volturno, il bomber polacco e la bella Jessica si spostano sulla collina di Posillipo, con davanti il mare del Golfo. Una scelta comunicata proprio dalla compagna di Arek ai fan qualche ora fa, direttamente tramite i social network: «New view» ha scritto nelle scorse ore lady Milik mostrando ai followers (nella foto) la spettacolare vista del nuovo appartamento. Semplice scelta di vita? Probabile, ma la decisione di cambiare aria per la giovane coppia arriva a due settimane dalla brutta disavventura subita dal polacco dopo la gara contro il Liverpool in Champions. Nella notte tra i 3 ed il 4 ottobre, archiviata la esaltante gara contro i Reds , il bomber azzurro era stato infatti rapinato del Rolex dal valore di 7mila euro mentre faceva ritorno a casa poco dopo la mezzanotte. «Nessuno mi ha puntato una pistola alla testa. È stato spiacevole perché non me l'aspettavo, ma Napoli è una città normale», ha poi spiegato poi lo stesso Milik. Negli ultimi giorni, infatti, Arek è stato intercettato da alcuni tifosi nei pressi del Parco sommerso di Gaiola, splendida insenatura del Golfo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA