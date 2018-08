Napoli-Milan diretta streaming gratis. Come vedere l'anticipo del San Paolo in tv

Il secondo anticipo di Serie A di oggi, sabato 25 agosto 2018, è quello tra Napoli e Milan. Ricordiamo a tutti che Napoli-Milan in diretta streaming, è un obbligo, non un'opzione. Infatti, la partita, come tutti gli anticipi del sabato sera, sarà trasmessa da Dazn in esclusiva, quindi in sola diretta streaming. Ricordiamo che Dazn non trasmette via etere o via satellite, ma solo tramite online. Potete vedere la partita in streaming su tutti i vostri device: Pc, Tablet, Cellullari, Apple Tv, consolle di giochi.







Napoli-Milan , lo ricordiamo ancora, non sarà traasmessa da Sky, ma in esclusiva da Dazn, la nuova piattaforma per vedere il calcio online. La prima prova, con Lazio-Napoli, andata in onda settimana scorsa, è stata un piccolo flop, con molti utenti che si sono lamentati sui social network



NAPOLI-MILAN IN DIRETTA STREAMING



Ovviamente chi è abbonato Sky soltanto può seguire Napoli-Milan in diretta streaming grazie all'Applicazione SkyGo. MA chi era abbonato a Mediaset Premium, può acquistare un ticket agevolato per vedere, sempre in streaming e non sui canali del digitale terrestre della vecchia premium, la partita. Chi è abbonato a Dazn, invece, può collegare ben 6 device al suo account, ma soltanto due possono essere usati contemporaneamente.



NAPOLI-MILANO IN DIRETTA STREAMING GRATIS



Non solo DAZN. Infatti, è possibile seguire lo streaming in diretta della partita anche se alcuni siti di scommesse: dalla Snai a Eurobet, fino ad arrivare a Bet 365, o Sisal Match Point. Ma anche Eurobet, altro grande player del mondo delle scommesse. Ovviamente in tutti questi casi è necessario avere un conto gioco attivo per seguire in diretta streaming gratuita Napoli-Milan



NAPOLI-MILAN IN DIRETTA STREAMING RADIO



Esiste poi la solita grande alternativa. Quella che potremmo definire storica. Stiamo parlando ovviamente della cara vecchia radio. Ovviamente la radio si può ascoltare in macchina o casa. Sempre che si disponda della stessa nelle vicinanze. Noi di Leggo.it, offriamo la possibilità di ascoltare la diretta streaming gratuita di Napoli-Milan da questa pagina tramite il player di Radio Rai. Se state lavorando al pc, o se non siete vicina ad una radio, noi vi offriamo questa opportunità in più per seguire l'anticipo di sabato 25 agostro tra bianconeri e biancocelesti.

