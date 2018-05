Mertens verso la Premier, mentre il club insegue il portiere Rui Patricio

di Marco Lobasso

Rompete le righe, non solo quelle tradizionali a fine stagione, ormai agli sgoccioli, ma quelle del «patto scudetto» del Napoli, un legame che la scorsa estate tenne unite tutte le stelle azzurre a Castel Volturno per tentare l'impresa tricolore poi non riuscita. Il patto è saltato e potrebbe finire anche un ciclo con molti giocatori che possono lasciare. Tra questi c'è Dries Mertens che ha una clausola di 28 milioni di euro e fa gola a molti club tra cui il Manchester United, ma anche Callejon e Jorginho potrebbero fare le valige, in particolare il brasiliano potrebbe rappresentare un'enorme plusvalenza per De Laurentiis che potrebbe venderlo per oltre 60 milioni in Premiership. Insomma, il rischio è quello di una rifondazione che riparta da due capisaldi: Hamsik e Insigne. Ma molti giocatori potrebbero arrivare. Si parte dall'estremo difensore con il probabile arrivo di Rui Patricio, portiere portoghese dello Sporting Lisbona designato per sostituire Pepe Reina. Campione europeo con la sua nazionale nel 2016, Rui Patricio secondo il quotidiano portoghese 'A Bola sarebbe stato sedotto dall'idea di cambiare maglia dopo un'intera carriera allo Sporting e dall'ingaggio da quasi quattro milioni di euro proposto dal Napoli.

