Ahi Napoli, si fa subito male Meret: frattura ulna sinistra, fuori due mesi

di Roberto Ventre

Inviato a Dimaro-Folgarida



Grave infortunio per il portiere Alex Meret: il nuovo numero uno azzurro s'è fatto male in uno scontro di gioco. Fermo a bordocampo con il ghiacchio sul braccio, Meret è stato poi è costretto a uscire. Terribile la diagnosi, annunciata dal Napoli via tweet: frattura del terzo medio dell'ulna sinistra.



Alex Meret ha subito in uno scontro di gioco una frattura del terzo medio dell’ulna sinistra. E’ stato immobilizzato. #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 11 luglio 2018

Alex Meret verrà operato domattina alla clinica Pineta Grande per ridurre la frattura composta dell’ulna sinistra. #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 11 luglio 2018

Con il portiere titolare subito ai box, e Sepe ceduto ieri al Parma, restano a disposizione di Ancelotti il greco Karnezis e il giovanissimo Contini.Per il portiere prevista l'operazione già nella giornata di domani presso la clinica di Pineta Grande. A comunicarlo è il Napoli tramite il suo profilo Twitter. Probabile il ritorno in campo tra 45/60 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA