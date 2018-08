Napoli, Mario Rui è sicuro: «Con Ancelotti possiamo fare meglio dell'anno scorso»

di Pasquale Tina

La sfida al Milan si avvicina e il Napoli sta lavorando con la giusta consapevolezza. L’obiettivo è restare a punteggio pieno per cancellare lo scetticismo dei tifosi nel pre-campionato. Il morale è alto dopo il 2-1 alla Lazio, ma Carlo Ancelotti non si fida dei rossoneri di Gattuso, una gara che per lui ha il sapore dell’amarcord. Ecco perché la soglia dell’attenzione è molto alta e il gruppo è intenzionato a fare bene.



LA CARICA DI MARIO RUI. La cartina di tornasole della determinazione dei giocatori azzurri è rappresentata dalle parole di Mario Rui. “Era importante – ha spiegato a radio Kiss Kiss – cominciare bene contro la Lazio perché nel pre-campionato non avevamo fatto benissimo, ma adesso non dobbiamo fermarci contro il Milan. Affrontiamo un avversario difficile che si è rinforzato, ma noi vogliamo vincere”. Il Napoli è ambizioso. “Speriamo di migliorare la scorsa annata, quando abbiamo sfiorato lo scudetto. Dobbiamo continuare a crescere”. Il valore aggiunto si chiama Carlo Ancelotti. “Non lo conoscevo, è stata un’autentica sorpresa. E’ una persona molto umile e ci trasmette serenità”. La sfida col Milan fa rima con il ritorno al San Paolo di Pepe Reina. “Sarà un avversario durante la gara, ma per noi è stato un amico vero, un fratello, quasi un papà. Sarà bello ritrovarlo al San Paolo”.



LA FORMAZIONE. Carlo Ancelotti deve sciogliere soltanto il dubbio relativo al portiere. Il ballottaggio tra Karnezis e Ospina è serrato. Per il resto dovrebbe essere confermata la stessa formazione che ha sbancato l’Olimpico anche se Fabian e Verdi scalpitano. Potrebbero avere spazio in corso d'opera. La rifinitura di domani scioglierà gli ultimi dubbi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA