Napoli-Liverpool risultato 0-5, lezione dai vicecampioni d'Europa

di Gennaro Arpaia

Che potesse arrivare una sconfitta lo si era messo in conto, ma una batosta così pesante fa male anche se in un match amichevole. Il Napoli crolla e si scioglie sotto i colpi di un Liverpool più avanti nella preparazione, ma anche nelle idee. La squadra di Klopp lascia poca scelta a quella di Ancelotti, gli azzurri si sono visti solo a sprazzi a Dublino e non hanno mai dato realmente l’impressione di potersela giocare alla pari. Partenza da incubo per la difesa napoletana: Milner sorprende tutti dopo appena 4 minuti, Wijnaldum raddoppia svettando sopra le teste della difesa azzurra ed è subito raddoppio. Gli azzurri dimostrano di aver subito il doppio colpo Reds e ci mettono un po’ a rispondere.



La prima telefonata verso la porta del debuttante Alisson arriva con Milik, ma il destro del polacco finisce altissimo. Pochi minuti dopo è Insigne a sfiorare il gol con una bella azione degli azzurri, ma il brasiliano si distende e manda in angolo. Passata la tempesta, la nave di Ancelotti sembra poter rispondere alle avversità, ma la porta del Liverpool resta immacolata. Troppo distanti le condizioni fisiche delle due squadre: le gambe degli azzurri sono ancora imballate, come annunciato da tempo, e non rispondono agli istinti di Hamsik e compagni. Lo slovacco, in cabina di regia, è uno dei più positivi nel primo tempo, prova a far girare la palla e servire sugli esterni Callejon ed Insigne, ma è soprattutto la fase difensiva a far male. Appena prima del duplice fischio, l’esterno spagnolo troverebbe anche il gol ma l’arbitro lo annulla per un inesistente fuorigioco.



Il Napoli riparte bene nella ripresa. Mario Rui, subentrato a Luperto, dà subito un’altra spinta sulla fascia ed è ancora Callejon a cercare il gol splendidamente assistito da Hamsik. Per un gol mancato, però, un gol subito: azione travolgente degli inglesi e gol di Salah, viziato però da un fallo di Mané su Albiol che condiziona tutta l’azione. La gara finisce praticamente lì. Comincia la girandola dei cambi, ma il Napoli non si rivede più dalle parti di Alisson. Inglese ed Ounas non danno la scossa, Verdi è l’unico a provare ad impensierire la retroguardia avversaria. Il Liverpool, però, allarga il vantaggio: prima Sturridge, poi un super gol di Alvaro Moreno spendono la luce in casa azzurra e sottolineano tutti i problemi di una difesa in affanno anche con gli ingressi di Maksimovic e Chiriches. Nel finale, qualche spunto positivo per Ounas e compagni, ma è troppo poco al cospetto della squadra vice campione d’Europa. Finisce 5-0 per gli inglesi, piccolo campanello d’allarme in casa Napoli a due settimane dall’avvio del campionato.

