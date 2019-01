Napoli-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi sceglie Luis Alberto e Immobile

Il primo big match del nuovo anno si gioca al San Paolo. Napoli e Lazio si affrontano per iniziare col piede giusto il 2019, che per entrambe sarà diviso tra gli impegni di Serie A, Coppa Italia ed Europa League. La vittoria, sofferta, per 3-2 in casa contro il Bologna ha restituito morale ai partenopei.Cosa che certo non manca alla Lazio, bloccata sull'1-1 nell'ultimo turno del 2018 dal Torino all'Olimpico ma in striscia positiva da 3 partite.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Diawara, Zielinski; Milik, Mertens. A disp.: Ospina, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Hysaj, Rog, Verdi, Ounas. All. Ancelotti

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Wallace, Patric, Durmisi, Berisha, Cataldi, Badelj, Correa, Neto, Caicedo. All. Inzaghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA