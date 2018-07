Il Napoli prepara il colpo a sorpresa: è Di Maria il regalo per Ancelotti?

di Gennaro Arpaia

Angel Di Maria s'è fatto notare alle cronache del mondo negli ultimi tempi per un super gol bello quanto inutile, quello contro la Francia agli ottavi del Mondiale. Un capolavoro di balistica mica male, ma di certo nelle corde di un calciatore come l’argentino che dispone di un mancino secondo a pochi calciatori in giro per i diversi continenti. La bacheca di Di Maria parla da sola. Campionati e Champions, le maglie vestite di Real Madrid, Manchester United, poi l’attuale PSG, relegato a panchinaro perché davanti ci sono tre fenomeni come Cavani, Mbappé e l’asso Neymar.



La notizia delle ultime ore, però, vorrebbe il Napoli sulle tracce del Fideo. L’ex Real, infatti, 30 anni lo scorso febbraio e con il contratto in scadenza il prossimo anno, sarebbe il preferito di Ancelotti per rinforzare l’attacco della squadra azzurra. L’accordo è possibile, il Psg, come nel caso di Pastore alla Roma, potrebbe voler monetizzare qualche cessione per rientrare dopo le clamorose spese di un anno fa, ma ovviamente si allontana dagli standard economici fatti registrare dal club di Aurelio De Laurentiis negli ultimi anni.



L’ala argentina, che ha già conosciuto Ancelotti a Madrid diventando per l’allenatore emiliano punto focale del gioco spagnolo, ha un ingaggio di poco inferiore ai 10 milioni di euro all’anno, assolutamente lontano dagli standard azzurri. Quindi, per rendere l’ipotesi almeno verosimile, bisognerebbe abbassare le pretese del calciatore e pensare a un'eventuale uscita in attacco. Di Maria è valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro, soldi che il Napoli potrebbe chiedere solo per la cessione di Dries Mertens, belga che, scaduto il termine della clausola, potrebbe essere rivenduto per una cifra simile sia in Italia che all’estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA