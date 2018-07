Napoli, idea Belotti. La Juventus incontra gli agenti di Darmian

di Eleonora Trotta

Da una parte i sogni Cavani e Benzema; dall'altra le idee di calciomercato destinate a diventare trattative. Il Napoli cerca un attaccante affidabile per il tecnico Carlo Ancelotti e in grado di alternarsi con Milik. E mentre i tifosi chiedono a gran voce il ritorno del Matador, il direttore sportivo Giuntoli lavora sotto traccia ad un colpo italiano: Andrea Belotti. Il centravanti del Torino corrisponde all'identikit tracciato, ha un ingaggio alla portata (inferiore ai due milioni di euro) e un cartellino non proibitivo dopo l'ultima stagione in chiaroscuro. Difficile definire la cifra, ma siamo sicuramente lontani dai 100 milioni della clausola valida solo per l'estero. Il Torino avrebbe poi in mano già il sostituto. Si tratta di Simone Zaza in uscita dal Valencia e ora più lontano da un Milan concentrato sul futuro della società.



Gli azzurri avevano sondato anche Batshuayi del Chelsea, ma Siviglia e Borussia Dortmund conservano un vantaggio difficile da ridurre, in questa fase.



Giornata movimentata a Milano: dopo il v​ertice con l'intermediario Ramadani per la cessione al Chelsea di Higuain e Morata, il ds Paratici ha incontrato gli agenti di Darmian. Il terzino del Manchester United, nel mirino anche dell'Inter, ha già un accordo con i bianconeri.

