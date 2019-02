Clamoroso a Napoli, ADL annuncia: «Non c'è intesa, Hamsik resta»

next

di Gennaro Arpaia

«Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti».



Questo il contenuto del tweet arrivato in questi minuti sul caso Hamsik-Cina. Il calciatore era pronto a lasciare la squadra azzurra dopo dodici anni, ma ora il suo trasferimento in Oriente sembra quantomeno rimandato.

