Hamsik, ecco la maxi offerta cinese: 35 milioni di euro, il capitano vacilla

di Pino Taormina

Dietro le ovattate parole di De Laurentiis c'è un Napoli in fermento. In Grande fermento. Al centro dei pensieri la sfera tecnica e la voglia di accontentare le richieste (non tante) di Carlo Ancelotti. Il primo nome della sua lista è quello di Simone Verdi. Dunque, un buon primo passo. Re Carlo non ha opposto resistenza neppure quando il presidente gli ha prospettato la cessione di Jorginho, cosa che sta avvenendo in queste ore. Ma ci sono altri due nomi in bilico: Koulibaly e soprattutto Hamsik.



La Cina è un richiamo non di poco conto ed è un nodo, questo, che verrà sciolto nelle prossime ore. Infatti De Laurentiis incontrerà Venglos a Roma, alla Filmauro, per prendere visione dell'offerta cinese. Per meno di 30 milioni Marek non avrà il via libera, ma l'impressione è che lo slovacco abbia accettato la maxi-offerta da circa 35 milioni messa sul piatto. Vanno limate le richieste del Napoli, perché anche in Cina 30 milioni non sono spiccioli: il governo ha cambiato le regole, e ogni club è costretto a sborsare la stessa cifra anche allo Stato. Quindi, operazione da 60 milioni di euro in totale. De Laurentiis non è intenzionato a fare sconti eccessivi, anche se il legame con il suo capitano non lo spingerà ad alzare barricate.



