Napoli-Fiorentina 0-0 La diretta Insigne vicino al gol

Il Napoli di Carlo Ancelotti cerca il riscatto dopo la sosta per le nazionali e la batosta subita a Marassi due settimane fa; al San Paolo arriva la Fiorentina, che ha giocato fin qui due partite in virtù del rinvio dell'esordio a Marassi conseguendo due importantissime vittorie contro Chievo prima e Udinese poi.



La Fiorentina non vince a Napoli dl campionato 2013/2014, 1-0 grazie al gol di Joaquin; nei 68 precedenti, 31 le vittorie partenopee, 21 i nulla di fatto e 16 le affermazioni dei toscani al San Paolo.



Napoli: Karnezis; Mario Rui, Koulibaly, Maksimovic, Hysaj; Zielinski, Hamsik, Allan; Callejon, Mertens, Insigne.



Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Eysseric, Simeone.



SEGUI LA DIRETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA