Napoli, De Laurentiis contro la Roma: «Stesso proprietario del Liverpool». Baldissoni replica così

I rapporti tra Aurelio De Laurentiis e la tifoseria del Napoli sembrano essere ai minimi storici. A poche ore dalla chiusura del mercato, infatti, il proprietario del club partenopeo non ha ancora portato il rinforzo giusto chiesto dai tifosi, quel centravanti di ruolo che manca alla rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. La tifoseria, negli ultimi giorni, ha contestato duramente il presidente, anche a causa di alcune dichiarazioni che sembrano quasi una inutile sfida nei confronti dei supporters azzurri (come, ad esempio, «Il Napoli è mio e faccio quel che voglio»). È quindi forse per sviare l'attenzione dalle critiche che De Laurentiis, questa mattina, se ne è uscito con una rivelazione che avrebbe del clamoroso.



«Uno come Alisson non lo avrei ceduto nemmeno per 100 milioni, noi ne avevamo offerti 60 e la Roma aveva rifiutato» - ha dichiarato De Laurentiis a proposito del portiere brasiliano, passato in estate dalla Roma al Liverpool - «Ho sempre il dubbio che il vero proprietario della Roma sia anche quello del Liverpool, un uccellino me lo ha detto nell’orecchio qualche anno fa ma se così fosse queste due squadre non potrebbero nemmeno fare la Champions».



A Roma, le dichiarazioni del presidente del Napoli non sono state prese benissimo. Mauro Baldissoni, ad giallorosso, non ha esitato a rispondere in maniera elegante ma ferma alle parole di De Laurentiis: «Dice che glielo ha detto un uccellino, ma francamente non so chi, mi viene da pensare che forse Aurelio frequenta gli uccellini sbagliati. Magari noi potremmo suggerirgli di parlare più con gli usignoli, che cinguettano melodie invece che sciocchezze. Consentitemi di mandare un saluto affettuoso al presidente De Laurentiis e a Carlo Ancelotti, che è nel cuore di tutti noi romanisti, e a tutto il Napoli a cui facciamo un in bocca al lupo per l'inizio del campionato come lo facciamo per tutte le altre squadre».

