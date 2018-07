â€‹Napoli, De Laurentiis: «Cavani? Impossibile, il Psg vuole 58 milioni»

«Che Cavani venga a Napoli è impossibile perché leggo che il Psg lo valuta 58 milioni, io l'ho venduto a loro a 63. Loro così vorrebbero astutamente recuperare quei soldi, ma io non glieli farei mai recuperare». Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Radio Kiss Kiss nel suo quotidiano appuntamento da Dimaro. «Cari tifosi smettete di dire Cavani, Cavani. Qua a Dimaro ci sono giocatori che valgono quanto Cavani» ha aggiunto. Il patron ha, però, lasciato aperta la porta a un nuovo attaccante, menzionando anche Rodrigo del Valencia: «Non mi risulta che Rodrigo abbia una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Non credo ci sia una clausola nel suo contratto con il Valencia. Rodrigo è innegabilmente un giocatore di grande capacità ma noi abbiamo tanti giocatori. Lasciamo che Ancelotti mi dica 'Aurelio di questi otto attaccanti che abbiamo ce ne stanno tre di cui non ho bisognò e allora uno prende in considerazione Rodrigo».



