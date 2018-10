Scandalo Stella Rossa, De Laurentiis: «Possibile azzeramento del girone Champions»

di Pino Taormina

Inviato



SOLOPACA - Aurelio De Laurentiis a Solopaca per inaugurare un Club Napoli che i tifosi della città sannita hanno deciso di intitolare a lui. Si è fermato a parlare in un clima di festa, tra sbandieratori con i costumi della tradizione contadina, di un possibile scenario in Champions League dopo le indiscrezioni della stampa francese su una possibile combine di un dirigente della Stella Rossa in occasione della partita persa a Parigi per 6-1: il presidente del Napoli ipotizza l'esclusione della squadra serba nel caso in cui venga accertato il coinvolgimento del rappresentante del club. «Tutto può succedere - dice il presidente - anche che la classifica del nostro girone venga azzerata e che si riparta tutti da zero punti».



De Laurentiis ha anche parlato del futuro con Ancelotti: «Stiamo ragionando su un prolungamento dell'accordo per sei anni». Una battuta anche sulla nuova convenzione per il San Paolo: «C'è un dialogo costante con il Comune, vogliamo che i lavori siano fatti a regola d'arte. Bisogna capire i tempi dell'accordo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA