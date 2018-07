Amichevole: Napoli-Carpi in diretta streaming e TV: come e dove vederla questa sera alle 21

NAPOLI-CARPI DIRETTA STREAMING E TV

NAPOLI-CARPI COME VEDERLA IN DIRETTA TV

NAPOLI-CARPI IN DIRETTA STREAMING

Torna in campo il Napoli di Carlo Ancelotti. Questa sera, domenica 22 luglio, alle ore 21, infatti, i partenopei allo stadio Briamasco di Trento. I tanti tifosi partenopei che vogliono seguire le prime sgambate dei nuovi beniamini potranno farlo sia, sia. Per gli uomini di Ancelotti è la seconda amichevole pre-campionato dopo la vittoria per 4-0 al Gozzano.I tifosi del Napoli possono mettersi comodi in poltrona questa sera per seguire la partita contro il Carpi dei loro beniamini. Infatti,sia su SkySport 1 sia su su Premium Sport. Quindi sia che voi siate abbonati alla pay-tv satellitare, sia che voi siate abbonati con la tv del gruppo Mediaset potrete vedere la seconda uscita del Napoli di Ancelotti in diretta televisiva.I tifosi del Napoli che sono in vacanza o comunque lontani da un televisore non devono perdersi d'animo. Infatti, anche per loro sarà possibile seguiresui dispositivi mobile o sul Pc. Basta utilizzare le app dedicate di Sky e Mediaset. Per gli abbonati Sky sarà possibile seguiresu SkyGo, mentre per gli abbonati Premium è possibile usufruire dell'applicazione Premium Play.

