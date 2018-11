Ancelotti: «Noi l'anti-Juve? Nessuna paura». Maxi turnover contro l'Empoli

di Pasquale Tina

«Contro l’Empoli farò turnover». Carlo Ancelotti annuncia l’ennesima rivoluzione in vista dell’anticipo di domani sera al San Paolo. «Cambierò parecchi giocatori, ma lasciate stare che non indovinate... Non devo preservare nessuno per il Psg. Noi pensiamo soltanto alla sfida contro i toscani. Inserirò giocatori freschi e vedrete che la prestazione del Napoli sarà molto determinata». L’obiettivo, del resto, è ritrovare la vittoria dopo i due pareggi consecutivi con Psg e Roma. «Abbiamo giocato bene, ma ci è mancato il risultato pieno. Non è mai un caso, significa che dobbiamo sistemare qualcosa. Sono convinto che ci riusciremo. Siamo in un buon momento e dobbiamo continuare così».



MILIK E MERTENS TANDEM OFFENSIVO

Stavolta potrebbe rifiatare Insigne. Mertens, invece, è candidato ad una maglia da titolare. «Ha ritrovato la condizione migliore e deve mantenerla il più possibile, quindi alcuni giocatori vanno gestiti. Milik? Deve solo sbloccarsi, ma io sono soddisfatto del suo rendimento. Sta ritrovando la forma e quindi non ci sono problemi».



LA CRESCITA DI INTER E MILAN

L’Inter ha raggiunto il Napoli al secondo posto. Sta risalendo pure il Milan. «Me lo aspettavo – spiega Ancelotti – il campionato è molto equilibrato nelle zone alte della classifica. Questo significa che la quota scudetto si abbasserà. Noi faremo un bilancio al termine del girone di andata e capiremo cosa accadrà. Il ruolo di anti-Juventus, comunque, non ci spaventa. Qui gli obiettivi sono molto chiari. Vogliamo arrivare il più in alto possibile e quindi ci proveremo».

