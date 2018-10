Napoli, Ancelotti non stravolge la squadra. Milik-Insigne, probabile tandem offensivo

di Pasquale Tina

La parola d’ordine di Carlo Ancelotti è continuità. L’allenatore del Napoli vuole mantenere alto il rendimento della squadra dopo il bel 2-2 in Champions contro il Psg. L’obiettivo, del resto, è essere competitivi in tutte le competizioni e quindi non bisogna fallire l’appuntamento di domani sera contro la Roma, avversario che Ancelotti ha in grande considerazione. L’asticella della concentrazione, dunque, è molto alta. Il Napoli non può permettersi passi falsi.



LA FORMAZIONE

Ancelotti difficilmente farà un turnover molto ampio stavolta. Potrebbero esserci tre cambi, uno per reparto. In difesa è aperto il ballottaggio tra Maksimovic e Hysaj sulla fascia destra, in mediana, invece, Zielinski potrebbe giocare a sinistra e far rifiatare così Fabian. Davanti, invece, è forte la candidatura di Milik che insidia Mertens. Dovrebbe essere il polacco ad affiancare Insigne, recuperato dopo la botta al costato rimediata contro il Psg al Parco dei Principi.



I CONVOCATI

Sono 20 i giocatori convocati da Carlo Ancelotti. Conferme per Ghoulam che, dunque, si accomoderà in panchina. Non c’è invece Meret, il cui rientro è previsto dopo la sosta di novembre, come confermato dall’allenatore azzurro. Ecco l’elenco: Karnezis, Ospina, Daniele (portiere classe 2002), Albiol, Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Hysaj, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon, Insigne, Milik, Mertens.

ZIELINSKI E IL RINNOVO. Il centrocampista polacco è possibilista sull’accordo con il Napoli per prolungare il suo accordo fino al 2023. Da stabilire solo l’entità della clausola rescissoria. “Il Napoli la vuole molto alta – ha detto Zielinski a Polsat Sport dopo il match col Psg – e stiamo discutendo, ma penso che troveremo l’accordo”.

