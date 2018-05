Napoli, Ancelotti lascia la Filmauro: ecco l'ufficialità

di Valerio Cassetta

Il secondo incontro tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis si è concluso alle 18.36. Dopo un’intera giornata negli uffici della Filmauro l’ex allentare del Bayern Monaco è pronto a sedersi sulla panchina del Napoli. In serata è arrivata anche l'ufficialità: l'allenatore ha firmato un contratto di tre anni da almeno 5 milioni di euro più bonus.



Ancelotti verrà annunciato dal club partenopeo non prima del primo giugno. All’incontro nel palazzo di Via Ventiquattro Maggio hanno partecipato anche i membri dello staff di Ancelotti, il figlio Davide, il preparatore Mauri, il nutrizionista Fulco e l’osservatore La Sala. Uscito dalla Filmauro a bordo di un Suv con i vetri oscurati insieme alla moglie, il futuro allenatore del Napoli si è messo in viaggio verso l'aeroporto di Fiumicino, da cui ha preso un treno con destinazione Milano.

