Effetto Ancelotti, gli scommettitori lanciano il Napoli

Effetto Ancelotti, non solo sul Napoli ma anche sui bookmakers. L'arrivo di Ancelotti al Napoli, oltre a scatenare entusiasmi e curiosità, ha indotto i quotisti Snai a confezionare una serie di quote ad hoc per punteggiare le ambizioni e i traguardi del nuovo tecnico azzurro. Sarri si è congedato con il record dei 91 punti in campionato, Ancelotti proverà a batterlo: il nuovo primato si gioca a 2,30, l'ipotesi contraria è però più probabile e data a 1,55. Gli azzurri campioni d'Italia nel 2018/19 sono offerti a 4,00, alle spalle della Juve a 1,75, ma è significativo che la quota sia scesa di due punti con l'arrivo di Ancelotti. Il quale è peraltro un grande specialista delle coppe, il che autorizza a pensare in grande anche in chiave europea. Al riguardo, Snai ha aperto la scommessa sul triplete, che realisticamente va considerato come qualcosa di più di un sogno e per questo è posto alla quota fantascientifica di 575. C'è comunque pronta anche la scommessa su un'interruzione del rapporto (esonero o dimissioni) prima della fine della prossima stagione. Un precoce divorzio è in lavagna a 7,50, la prosecuzione oltre il 26 maggio 2019 è ad appena 1,05.

