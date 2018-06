Nainggolan: «Sarà un'Inter protagonista sia in Italia che in Europa»

di Alessio Agnelli

MILANO - «Voglio un’Inter protagonista in Italia e in Europa. Sono carico». Alle 12 di ieri è arrivata, secondo programma, anche l’ufficialità di Radja Nainggolan in nerazzurro per 24 milioni, più i cartellini di Santon (valutato 9,5 milioni) e Zaniolo (4,5 più il 15% di una futura rivendita) alla Roma, a parziale contropartita.

E le prime parole da interista del Ninja sono state subito all’altezza e all’insegna delle grandi aspettative dei tifosi, in delirio dal suo arrivo. «Non mi aspettavo un’accoglienza così calorosa, sono contento - ha proseguito il 30enne di Anversa ai microfoni di InterTv-. Adesso toccherà a me trasformarla in applausi, perché l’affetto dei tifosi è una sensazione importante per ogni giocatore. Vuol dire che la piazza è entusiasta, come lo sono io. Spero che potremo toglierci tante soddisfazioni». Senza fissare paletti, né limiti alla provvidenza per l’immediato futuro, «perché possiamo far bene in campionato e pure in Champions, dato che l’Inter ha una storia importante e deve tornare protagonista anche in Europa».

Insomma, da parte del Ninja, zero dubbi o rimpianti «anche perché la mia scelta è stata semplice. L’importante è sentire la fiducia. Mi hanno chiamato il direttore Ausilio, il mister Spalletti e Zanetti - ha sottolineato il belga -, mi hanno fatto sentire importante e ora sono carico per questa nuova avventura».

Ovviamente agli ordini del nocchiero di Certaldo, decisivo per il closing e il tecnico «con cui ho vissuto la mia migliore stagione (2016-17, 53 presenze e 14 gol, ndr). Spero di poter fare altrettanto bene - ha concluso il Ninja-. Sono a sua disposizione e sono contento di averlo di nuovo come mister». Ad accogliere Nainggolan pure capitan Icardi, via Instagram e con toni distensivi anche in vista del rinnovo. «Benvenuto Ninja. Non ci sarà più da lottare contro… Da oggi lotteremo insieme». Da Miranda conferme «sull’interesse del Pameiras, ma ho un contratto con l’Inter (fino al 2019, con rinnovo di un anno in cantiere, ndr) e voglio onorarlo». In entrata pole per Malcom e Zappacosta, con Politano e Vrsaljko-Florenzi in seconda fila. In mediana, più Dembélé che William Carvalho.



