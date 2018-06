Nainggolan, la sua Ferrari resta senza benzina, arriva in soccorso una maestra

Ancora Radja Nainggolan al centro dell'attenzione. Come riporta ll quotidiano belga “L’Avenir“, domenica scorsa il centrocampista, che si trovava ad Habay è rimasto a secco con la sua Ferrari proprio davanti all’ingresso di una pompa di benzina. Lì ha trovato Séverine Peeters, maestra di una scuola elementare della zona, che lo ha riconosciuto e, scherzando con lui, gli ha chiesto se si fosse perso. Prima di ripartire, il Ninja ha subito detto sì alla richiesta di Séverine di scattarsi un selfie con lei. “È stato carinissimo con me, sorridente e disponibile“, ha dichiarato l’insegnante, ancora incredula per l’incontro improbabile.

