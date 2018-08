Nainggolan con Corona, insieme in discoteca: «Vai a casa, devi giocare». Lui fa il dito medio Video

Serata in discoteca insieme a Fabrizio Corona per il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan. I due venerdì scorso sono stati ospiti d'onore alla 'La Casa Loca' di Dalmine, in provincia di Bergamo, come raccontato dal sito Calciomercato.com.









Foto e selfie per il giocatore nerazzurro, fermo da metà luglio per infortunio, insieme ai tifosi, come testimoniato anche sulla pagina Facebook del locale.

In un video, invece, Nainggolan ha risposto con un dito medio alla provocazione di un altro tifoso, «domani devi andare a giocare. Vai a casa a dormire». Da parte dell'Inter nessun problema né alcun caso, anzi: Nainggolan il giorno seguente si è presentato regolarmente ad Appiano Gentile, svolgendo un allenamento ad intensità maggiore rispetto ai compagni.

