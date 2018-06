Inter, delirio per Nainggolan. Il ds Ausilio: «Il rinnovo di Icardi? Con Calma. Brozovic e Perisic restano»

di Alessio Agnelli

MILANO - Delirio-Nainggolan: da Spalletti ai tifosi tutti pazzi per il Ninja. Un inseguimento durato un lustro (dall’estate 2013) e rinnovato di stagione in stagione, fino all’happy-end di settimana scorsa per 38 milioni complessivi (24 cash) e alla firma di ieri con Suning per i prossimi 4 anni. Manca solo l’ufficialità, attesa in giornata dopo lo scambio di documenti con la Roma per Santon e Zaniolo, ma Radja Nainggolan è finalmente un giocatore dell’Inter e il nuovo trequartista di Luciano Spalletti, che lo ha fortemente voluto e si è speso personalmente per il closing.

Il tecnico di Certaldo non ha voluto mancare nemmeno all’appuntamento del belga (accompagnato dall’agente Beltrami) con la dirigenza nerazzurra per il nero su bianco. Segno di grande apprezzamento per l’operato di Ausilio e per il Ninja, «la turbina che mancava al nostro motore» e il centrocampista di gamba e qualità, perfetto per strappi e gol alla causa. Proprio quello che ci mancava». L’accoglienza per Nainggolan è stata infatti da top player, con tifosi festanti ad ogni passo in città, e come testimoniato anche dal contratto appena firmato (fino al 2022, a 5 milioni a stagione) e secondo solo a Icardi in rosa. Soddisfatto pure il ds Ausilio: «Nainggolan? Stiamo parlando di un giocaore top. Icardi? Ora abbiamo incombenze più importanti, ma con calma sistemeremo anche il discorso del nostro capitano. Brozovic e Perisic? restano».

Il Ninja-day si è aperto di buon mattino, con colazione in famiglia (a Milano anche la moglie Claudia e le figlie) al Melià e successivo trasferimento a Rozzano, per la prima tranche di visite mediche (dalle 9.30 alle 11). Quindi, il ritorno in albergo per il pranzo e 2 ore di riposo, poi gli esami di idoneità sportiva al Coni alle 14.30 (poco meno di un’ora), con primo bagno di folla e cori a corredo («Chi non salta bianconero è..»). Ancora più entusiasmo sotto la sede alle 18.30, con centinaia di tifosi salutati da Nainggolan (entrato da un ingresso secondario), solo a summit (con Spalletti e la dirigenza) avvenuto e a contratto firmato, con sciarpa nerazzurra al collo. Il Ninja rimarrà a Milano fino a domani sera: in tempo per traslocare (già individuata una casa in centro) e partecipare alla festa di compleanno del suo agente. Poi in vacanza fino al 9 luglio, giorno del raduno.



