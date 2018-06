Nainggolan dalla Roma all'Inter, ma si allena ancora nella pineta di Castel Fusano

Prima la pineta, poi la Pinetina: il trasferimento in pianta stabile a Milano può attendere, la preparazione fisico-atletica in vista della prossima stagione no. Radja Nainggolan, appena passato dalla Roma all'Inter, si trova ancora nella capitale ma si sta allenando in vista del ritiro dei nerazzurri.



Come testimoniano le foto esclusive di Leggo , il centrocampista belga è stato intercettato da un volontario della Protezione Civile mentre facevanella pineta di, nel tratto compreso tra Ostia e Casal Palocco. Evidentemente, Nainggolan ci tiene a presentarsi al top della forma agli ordini di, uno degli allenatori che è riuscito a valorizzarlo di più. Intanto, però, questi scatti dimostrano il rapporto inscindibile tra Radja e Roma, anche ora che la carriera in giallorosso del 30enne belga è giunta al termine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA