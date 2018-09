Mourinho, che volo: salta un cordone a Wembley e finisce rovinosamente a terra Video

Un brutto capitombolo, per fortuna senza gravi conseguenze, per José Mourinho. Il tecnico portoghese del Manchester United, che ieri sera si trovava a Wembley per seguire l'incontro di Nations League tra l'Inghilterra e la Spagna, è stato protagonista di una rovinosa caduta.



Lo 'Special One', evidentemente in ritardo per raggiungere gli spalti, aveva deciso di saltare il cordone che delimitava il percorso di accesso agli spettatori vip, ma è inciampato ed è caduto in avanti, rischiando di farsi molto male. Per fortuna, Mourinho si è rialzato in fretta, assistito da uno steward, mascherando la figuraccia con una risata. Alla fine, un Mourinho forse un po' dolorante si è potuto gustare la vittoria per 2-1 degli iberici sulla nazionale di casa.





