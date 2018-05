Chelsea, Morata furioso dopo la vittoria: «Succhiateci il...», ecco cos'ha urlato nel tunnel Video

di Domenico Zurlo

Nella vittoria del suo Chelsea nella finalissima di FA Cup contro il Manchester United di Josè Mourinho, non ha avuto un grande ruolo: anzi, la sua stagione, dopo un buon inizio, si è persa nei seggiolini della panchina dello Stamford Bridge, scalzato prima da Batsuahyi e poi, dopo la partenza di quest’ultimo destinazione Borussia Dortmund, da Olivier Giroud.



Il Chelsea vince la Fa Cup, United ko 1-0. Conte trionfa su Mourinho



Ma Alvaro Morata aveva probabilmente il dente avvelenato nei confronti di chi la scorsa estate lo aveva voluto ma poi gli aveva preferito qualcun altro: proprio i rivali del Manchester United, sconfitti dai Blues per 1-0 (gol su rigore di Hazard) infatti lo avevano trattato per poi acquistare al suo posto il belga Lukaku.



IL VIDEO (DA 10'34'')



Sarà per questo motivo che l’attaccante spagnolo ex Juventus, nel tunnel degli spogliatoi, si è sfogato con un «Vamos ostia! Que chupen polla». Parole irripetibili in italiano: un augurarsi che i propri avversari succhino una particolare parte del corpo, per usare un eufemismo. In effetti per Morata non è stato un anno facile: dopo l'addio al Real Madrid, lasciato perché non era mai riuscito a conquistarsi una maglia da titolare, Alvaro si è trasferito al Chelsea, dove ha segnato solo 15 gol in 47 gare, perdendo, come già detto, il posto a favore di Giroud. L'ultima beffa è arrivata dalla Nazionale: escluso dai convocati, per lui niente Mondiale in Russia. E chissà che nel suo futuro non possa esserci un ritorno alla squadra che lo ha lanciato ad altissimi livelli, la Juventus.

