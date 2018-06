Morata: «Io alla Juventus? Qui ho tanti amici»

di Timothy Ormezzano

«Un mio ritorno alla Juve? Non so niente, sono a Torino con amici». Morata, sbarcato sabato all'ombra della Mole, dribbla le domande dei curiosi, a caccia di notizie e selfie. Ma se due indizi fanno una prova, dopo l'incontro per niente casuale a Milano tra l'attaccante e il ds Paratici, la Juve ha individuato in Morata la prima alternativa ai sogni Icardi e Lewandowski. Difficile uno scambio tra lo spagnolo e Higuain, ora che il Chelsea ha lasciato Sarri per Blanc. Ma i Blues potrebbero aprire al prestito di Morata con diritto di riscatto.



Non è a Torino per caso nemmeno Perin, lo juventino in pectore che stasera, in occasione di Italia-Olanda, prenderà le misure della sua nuova porta, quella dello Stadium. Tra domani e mercoledì il portiere dovrebbe sottoporsi alle visite al J Medical bianconero. Domani, intanto, Juve e Genoa vogliono chiudere l'operazione per 14-15 milioni bonus compresi. Davanti a Perin giocherà il neobianconero Caldara, in coppia con quel Romagnoli che è - con l'avversario olandese De Ligt - tra i possibili sostituti di Benatia, corteggiato da Marsiglia e Arsenal. Gli altri "casi" da risolvere rispondono ai nomi di Alex Sandro, Khedira e Mandzukic, la cui permanenza in bianconero è ancora incerta.



E' incerto anche il futuro di Milinkovic-Savic, il grande sogno di Allegri, per il quale la Juventus esclude un futuro al Real Madrid al posto di Zidane. "Ci sono stati tanti interessamenti per Sergej da tutta l'Europa - ha detto ieri l'agente -. Vedremo cosa accadrà". La Juve ha in Rugani e Pjaca due elementi apprezzati dalla Lazio, per ora comunque decisa a incassare circa 120 milioni cash per il fenomeno serbo.

