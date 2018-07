Mondiali 2018, i tifosi inglesi distruggono il negozio Ikea dopo la vittoria contro la Svezia

L'Inghilterra ha avuto la meglio contro la Svezia durante i quarti di finale di questo mondiale e ovviamente i tifosi non hanno potuto fare a meno di esultare. Caroselli, grida, goliardia, purtroppo però a volte si esagera e la gioia si trasforma in atto vandalico.



Questo è successo dopo che alcuni hooligan hanno fatto irruzione in un centro Ikea di Londra. Il negozio, da sempre simbolo della Svezia, è stato preso d'assalto da persone incivili che hanno pensato che il modo migliore per celebrare la propria squadra, passata alla semifinale dell'importante competizione, fosse quella di distruggere un "simbolo" avversario. Gli espositori, gli oggetti di arredo, sono stati gettati a terra e vandalizzati in segno di disprezzo.



Non è la prima volta che l'esultanza sportiva trascende in illegalità, ancora una volta, in questo modo, si mostra il lato peggiore dello sport.



