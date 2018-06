Mondiali, scandalo in Messico: per otto giocatori della nazionale un festino con 30 escort

Uno scandalo di vastissime proporzioni all'interno della nazionale del Messico, alla vigilia della partenza per la Danimarca, sede del ritiro pre-Mondiale. Prima di partire, infatti, otto dei 23 giocatori convocati per Russia 2018 si sarebbero concessi un festino a luci rosse con almeno una trentina di escort.



Rocío Robles, la modella che rischia di distruggere lo spogliatoio dell'Argentina prima dei Mondiali​







A 'pizzicare' i calciatori sono stati i paparazzi della rivista Tv Notas. Le foto, d'altronde, non lasciano dubbi: dopo la vittoria in amichevole contro la Scozia, otto giocatori, di cui alcuni molto noti, avrebbero partecipato al festino. Tra di loro c'erano, come testimoniano le immagini diffuse dalla rivista di gossip messicana, il portiere Guillermo Ochoa, i fratelli Giovani e Jonathan dos Santos, Raul Jimenez, Carlos Salcedo, Hector Herrera, Jesus Gallardo e Marco Fabian.

© RIPRODUZIONE RISERVATA