Mondiali di calcio 2018, tutti i palloni ufficiali dal 1930 a oggi

di Enrico Chillè

Manca poco più di un mese all'inizio dei Mondiali 2018 (la gara inaugurale, Russia-Arabia Saudita, si giocherà il 14 giugno), i primi per la prima volta senza l'Italia dopo 60 anni esatti. Gli azzurri, non qualificati dopo il deludente playoff contro la Svezia, non si giocheranno quindi il titolo con il Telstar 2018, il pallone ufficiale ispirato ad un suo illustre predecessore e realizzato, ancora una volta, da Adidas. Per combattere la delusione per la debacle della nostra nazionale, la nostalgia e la storia possono essere un'arma importante: ecco tutti i palloni ufficiali dei Mondiali, dal 1930 a oggi.



L'evoluzione nel tempo della sfera di cuoio può essere apprezzata proprio osservando tutti i palloni che sono stati utilizzati per la massima competizione calcistica mondiale. Come è possibile notare, fino ai Mondiali del 1966 compresi i palloni erano prodotti da aziende locali, su commissione della Fifa. Dal Mondiale 1970 in Messico, invece, è stata una multinazionale comea fornire i palloni, creando nomi che agli appassionati di calcio suonano come vere e proprie leggende:, solo per citarne alcuni. Sarà impossibile, però, dimenticare anche l', quello utilizzato per Italia '90, o il, con cui gli azzurri di Marcello Lippi si laurearono Campioni del Mondo nel 2006 in Germania. I nomi e lo stile, da sempre, sono chiaramente ispirati alle tradizioni dei paesi ospitanti. In Russia, però, farà la sua comparsa il Telstar 2018, che rievoca il pallone utilizzato a Messico '70 e la sua variante, utilizzata quattro anni più tardi nell'allora Repubblica Federale di Germania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA