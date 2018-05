Mondiali 2018, il consiglio di Romario al Brasile: «Fate 'abbastanza' sesso»

di Enrico Chillè

«Niente sesso ai Mondiali? Assolutamente no, i calciatori ne devono fare abbastanza, aiuta a migliorare le prestazioni in campo». Parola di Romario, attuale senatore socialista in Brasile ed ex bomber della Seleçao campione del Mondo a Usa '94. L'ex attaccante, noto non solo per le prestazioni in campo ma per la fama di playboy, ha voluto dare dei consigli alla squadra verdeoro che, dopo la debacle casalinga del 2014, sogna il riscatto ai prossimi Mondiali in Russia.







Romario, parlando della kermesse mondiale di questa estate, ha voluto dare dei consigli soprattutto a Gabriel Jesus. L'attaccante del City, che in attacco si gioca il posto da titolare come centravanti insieme a Roberto Firmino (nel tridente la presenza di Neymar e Coutinho come esterni appare scontata), è un 'pupillo' di Romario, che ne parla così in un'intervista al quotidiano sportivo brasiliano Lance!: «Ha avuto un impatto importante con la Premier League, giocare in Europa ha aiutato la sua maturazione e i risultati si vedranno anche in Russia. Deve solo imparare ad essere più cinico, può farlo solo pensando che ogni occasione da rete sia l'ultima della partita».



Oltre ai consigli più tecnici, Romario suggerisce al giovane centravanti e al resto della squadra di avere il giusto approccio alla competizione: «Fare l'amore aiuta, va fatto con una certa frequenza. Nei giorni di riposo è fondamentale staccare la spina, rilassarsi e divertirsi, ma in allenamento e in partita occorre essere concentrati al 100%. I Mondiali sono una competizione con poche gare, in quel periodo occorre stare bene mentalmente, dimenticare ogni problema ed essere concentrati, altrimenti le prestazioni non saranno le migliori possibili».



Il Brasile, guidato dal ct Tite, debutterà ai Mondiali in Russia il 17 giugno contro la Svizzera. Il 22, invece, affronterà nella seconda gara del girone la Costa Rica, prima della sfida con la Serbia in programma il 27 giugno.

