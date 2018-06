Chi vincerà i Mondiali 2018? Ecco la risposta dell'Intelligenza artificiale

di Paolo Travisi

Chi vincerà i mondiali di calcio in Russia? La novità di questa edizione, a parte l'esclusione dell'Italia, è che a cercare una risposta alla consueta domanda, non saranno esperti da bar o talk televisivi, e neanche i soliti bookmakers. Ma l'intelligenza artificiale. Un team di ricercatori dell'università tedesca di Dortmund ha elaborato un algoritmo di machine learning che ha simulato il corso dei mondiali per ben 100 mila volta.



Il risultato non sorprende. Spagna, Germania e Brasile sono le tre squadre che si contendono il trofeo nella finalissima di Mosca del 15 luglio. L'algoritmo ha preso in considerazione alcuni parametri inseriti dai ricercatori, come le quote degli scommettitori, la classifica Fifa, il numero dei giocatori, l'età media, le vittorie nei campionati internazionali (come la Champions League), fino al PIL di ogni singola nazione partecipante. Il sistema di machine learning infatt,i è basato sulla teoria del random-tree, un approccio matematico che considera diverse variabili ed altrettanti esiti. Come i rami di un albero (tree), a cui corrispondono variabili, che vengono scelte dal computer, generando un altro ramo-variabile e così via.



E' l'intervento dell'intelligenza artificiale che impara dalle simulazioni, ripetute per migliaia di volte, fino ad elaborare una statistica, ritenuta più prossima alla realtà. Torniamo al quesito iniziale. Secondo lo studio degli universitari tedeschi, la favorita è la Spagna col 17,8% di possibilità di vittoria, la Germania col 17,1%, infine il Brasile col 12,3%. A seguire Francia, Belgio, Argentina. Ma c'è di più. In un eventuale scontro diretto Germania-Brasile, vincerebbero i tedeschi, favoriti anche sulla Spagna, se entrambi superassero gli ottavi di finale. Per chi avesse intenzione di scommettere, vale la pena precisare, che la probabilità di vittoria, corrisponde ad una sua 100mila.





