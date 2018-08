Dalla Spagna: il Real pronto a denunciare l'Inter all'Uefa per Modric

di Redazione Sport

Il Real Madrid è pronto a denunciare l'Inter alla Uefa per una presunta violazione del fair play finanziario sul caso di Luka Modric. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui il club di Florentino Perez minaccia di rivolgersi a Nyon se l'Inter dovesse fare ricorso a una presunta manovra «illegale» per strappare il sì del centrocampista croato. Stando a quanto scrive El Mundo l'Inter, ancora sotto controllo da parte dell'Uefa nell'ambito del fair play finanziario, non potrebbe garantire un ingaggio elevato a Modric. Per questo, sempre secondo il quotidiano spagnolo, la proprietà cinese di Suning starebbe pensando di «iniettare i fondi attraverso una sponsorizzazione che proviene dalle loro stesse società, qualcosa che è proibito essendo considerato doping finanziario». Il Mundo ricorda che «il Psg è indagato per una manovra simile con contratti di sponsorizzazione stipulati con il Qatar proprietario della squadra». Prima di arrivare a tanto, il Real Madrid vuole in ogni caso ascoltare il giocatore che domani tornerà dalle vacanze.

