Milan, la carica di Yonghong Li: «Voglio la Coppa Italia»

di Luca Uccello

MILANO - Il Milan a caccia della Coppa Italia che manca da 15 anni (era il 2003 a spese della Roma). La vuole il presidente Yonghong Li che l’ha chiesta a Gattuso, a tutti i suoi giocatori riuniti nello spogliatoio di Milanello ad ascoltare il suo discorso, come succedeva un tempo con Silvio Berlusconi, protagonista di battute e incitamenti alla squadra. Altri tempi fatti anche di “hip hip hurrà”. Oggi il presidente non è più il protagonista di un club in cerca di nuove vittorie ma di primi trofei.

«Ogni volta che vengo a Milano e che ho la fortuna di incontrarvi, ho il cuore che batte forte e sono molto contento di questo», esordisce il presidente al fianco del diesse Massimiliano Mirabelli. «Innanzi tutto vi faccio i complimenti per la bella vittoria con il Verona. L’impegno che avete messo mi ha reso molto contento. Adesso c’è una partita molto importante, mi aspetto che tutti diate il massimo. Ho grandi aspettative e grazie a tutti per lo sforzo che farete».

Novanta (e forse oltre) minuti per provare a portare a casa il primo trofeo cinese della storia rossonera, un obiettivo non impossibile anche se l’avversario si chiama Juventus ed è la squadra che ha conquistato virtualmente il suo settimo scudetto consecutivo. Una Juve che potrebbe avere, è quello che si augura Gattuso e non solo, un calo di tensione dopo una lunga stagione finita senza la finale di Champions League.

Per la finale di dopodomani all’Olimpico di Roma, Gattuso ha pochi dubbi di formazione: l’unico, forse, sulla destra. In mezzo confermato Locatelli, con Montolivo ancora in panchina. L’atto conclusivo della Coppa Italia la giocherà Cutrone: Kalinic e André Silva nuovamente a guardare. Suso ha sostenuto una seduta di allenamento a parte rispetto a quella di scarico che ha coinvolto il resto dei suoi compagni impegnati nella vittoria contro il Verona: lavoro di recupero per un piccolo problema muscolare accusato al momento del cambio con Fabio Borini ma che non preoccupa più di tanto lo staff medico rossonero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA