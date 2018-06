Milan, Yonghong Li tappa il “buco”: versati 10 milioni

di Luca Uccello

MILANO - Se l’arrivo di Reina può liberare il Milan da Donnarumma, quello di Strinic può significare che a sinistra Ricardo Rodriguez non ha convinto e che davanti a un’offerta adeguata (15 milioni di euro) del Borussia Dortmund o del Bayern Monaco il laterale svizzero impegnato all’imminente Mondiale in Russia può lasciare Milano. In maglia rossonera una sola rete in campionato (su rigore) tre tra preliminari e fase a gironi in Europa, ma mancano completamente gli assist vincenti almeno in campionato (due soli in Europa Austria Vienna e Arsenal). Una cessione possibile soprattutto se la squadra rossonera dovesse essere esclusa dalla prossima Europa League.

Una possibilità c’è e Casa Milan pur avendo le mani legate almeno fino alla fine di giugno, quando la camera giudicante dell’Uefa si esprimerà definitivamente con la propria sentenza, sta cercando di muoversi con i guanti bianchi: vedi lo scambio Andrè Silva (che piace anche in Premier)-Falcao. Bloccato anche l’affare Badelj destinato a raggiungere il Napoli. Capitolo societario. Il bonifico da 10 milioni di euro è regolarmente arrivato nelle casse rossonere. Ora però l’azionista di maggioranza dovrà versare altri 30 milioni entro la fine del mese di giugno. In suo aiuto Yonghong Li avrebbe trovato un socio di minoranza disposto ad entrare in società e aiutarlo nella gestione economica.

Per il momento non si conosce l’identità del possibile socio che servirebbe a Marco Fassone anche come jolly da giocare a Nyon quando si presenterà con un’ampia memoria difensiva. Secondo il Sole24Ore «In passato, attenendosi ai parametri economici, si è passati sopra a situazioni più gravi: l’Inter, che ha avuto il settlement nel 2015, aveva un deficit più alto di quello che ha il Milan attualmente. C’è un solo parametro con cui la Uefa, con le vecchie normative, potrebbe giustificare l’esclusione del Milan dall’Europa, ed è il parametro della continuità aziendale a cui si fa riferimento nel comunicato con cui è stato negato il settlement agreement». Vedremo, appunto.

