Milan-Torino, le pagelle: Castillejo dà vitalità ai rossoneri, Cutrone si divora il gol vittoria

PAGELLE MILAN



G. DONNARUMMA 7

La parata sul colpo di testa di Iago Falque permette al Milan di restare a galla già dopo 5’.



CALABRIA 6

Una prestazione altalenante. Bene negli inserimenti offensivi, qualche difficoltà in quelli difensivi.



ABATE 6.5

Seconda gara da centrale, seconda buona prestazione.



ZAPATA 6

Bellissimi i duelli con Belotti, che prova ad andargli via, ma poche volte ci riesce.



RODRIGUEZ 6

Una partita attenta. Forse dovrebbe farsi vedere di più in fase offensiva.



SUSO 5

Come sempre ci mette cuore e impegno, ma quel tiro di destro nel finale di primo tempo grida ancora vendetta.



KESSIE 6

In mezzo al campo perde tanti palloni. Meglio nella ripresa.



BAKAYOKO 6.5

Quando c’è da mettere il fisico, non si tira indietro.



CALHANOGLU 5

Si fa vedere poche volte. In difficoltà.



HIGUAIN 5

A digiuno da 42 giorni, fa di tutto per ritrovare la via del gol. A volte, però, esagera e cerca di fare tutto da solo.



CUTRONE 5

Sbaglia il gol della vittoria a 4’ dalla fine. Un errore che pesa tantissimo.



CASTILLEJO 6.5

Il suo ingresso dà vitalità al Milan.



GATTUSO 6

Forse sbaglia a puntare, in questo momento, su Calhanoglu.





PAGELLE TORINO



SIRIGU 6.5

Basta la parata su Cutrone per mettersi in mostra.



IZZO 6.5

Fa a sportellate con Higuain, beccandosi anche un giallo.



NKOULOU 6.5

Cerca di contrastare Cutrone in tutti i modi.



DJIDJI 6

Non sempre lucido quando Suso lo punta.



AINA 5.5

Dalle sue parti si gioca meno e si fa vedere poco.



RINCON 6

Spesso presente nell’area del Milan.



BASELLI 5.5

Avrebbe potuto fare di più. Pochi inserimenti offensivi per lui.



MEITÉ 6

Tanta sostanza in mezzo al campo.



ANSALDI 6

Bellissimo il cross per Iago Falque al 5’, quando Donnarumma devia in angolo. Cala nella ripresa.



IAGO FALQUE 6.5

Pronti via sfiora il gol di testa.



BELOTTI 6

Anche il Gallo lotta e ci prova, ma sbatte sulla difesa del Milan.



ZAZA 5.5

Entra, ma non aiuta il Torino.



MAZZARRI 6

Un’altra bella prestazione in trasferta.

