Milan, stangata dall'Uefa: un anno senza coppe. Ora si va al Tas di Losanna

di Salvatore Riggio

Il Milan è fuori dalle Coppe per un anno. Il club rossonero - dice la sentenza Uefa - «non potrà partecipare alla prossima competizione europea a cui è qualificata». Lo ha deciso la camera giudicante. La sentenza dell'Uefa mette in ginocchio il Milan, che non solo non parteciperà a questa Europa League, ma non potrà nemmeno far parte delle competizioni continentali della stagione 2019-2020. Il club di via Aldo Rossi ricorrerà al Tas di Losanna.



«La camera giudicante dell’Organo di Controllo Finanziario per Club (CFCB), presieduta da José Narciso da Cunha Rodrigues, ha preso una decisione sul caso AC Milan a seguito del rinvio del responsabile della camera di investigazione CFCB per la violazione delle norme del fair play finanziario, in particolare per la violazione della regola del pareggio di bilancio (break-even rule). Il club non potrà partecipare alla prossima competizione UEFA per club a cui è qualificata nelle prossime due (2) stagioni (una competizione sola nella stagione 2018/19 o in quella 2019/20, in caso di qualificazione). Contro questa decisione è possibile presentare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, secondo l'Articolo 34(2) del regolamento procedurale che governa l'Organo di Controllo Finanziario per Club UEFA, e secondo gli Articoli 62 e 63 degli Statuti UEFA. Le motivazioni della decisione verranno pubblicate su UEFA.com a tempo debito».









