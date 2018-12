Milan-Spal 2-1: Higuain si sblocca e salva Gattuso

In una sera il Milan ritrova la vittoria e Higuain. Grazie al gol dell’argentino, dopo due mesi di digiuno, Rino Gattuso batte la Spal in rimonta (2-1) e salva la panchina. Chiude il girone di andata e il 2018 con il quinto posto a 31 punti, a una sola lunghezza dalla Lazio. In questo successo c’è tutto il carattere di una squadra, che ancora una volta dimostra di essere al fianco del proprio allenatore e di non voler perdere Higuain, bravissimo a finalizzare con determinazione e foga un tocco intelligente in mezzo all’area di Calhanoglu. Quello che viene dopo è uno spot per il calcio, che non sempre qui in Italia vive periodi felici. L’abbraccio con i compagni e quello con Gattuso è di liberazione, dopo settimane e settimane passate a leggere di essere a un passo dal Chelsea e a perdere tranquillità per le tante critiche che gli sono piovute addosso. Invece, è bastato il gol vittoria per ridare gioia a Higuain. Ora il Milan spera che l’argentino non si fermi più: servono i suoi centri per continuare il duello con Lazio e Roma per la Champions. Nel frattempo, Gattuso si gode questa vittoria in rimonta: al gol di Petagna (Donnarumma beffato da una deviazione di Romagnoli), replica Castillejo. Nella ripresa arriva il 2-1 di Higuain. Poi, nel finale Suso si fa espellere (salterà la Supercoppa Italiana del 16 gennaioin Arabia Saudita contro la Juventus) e Donnarumma salva il Milan con una bellissima respinta su un colpo di testa di Fares.



