Milan-Roma, le probabili formazioni

Questa sera, venerdì 31 agosto, a San Siro scenderanno in campo Milan e Roma nell'anticipo della terza giornata di campionato di Serie A. Nella Roma ancora assente Perotti, mentre Florenzi non è stato convocato dopo la botta al ginocchio rimediata lunedì contro l'Atalanta all'Olimpico. Gattuso manda ancora in panchina il baby Cutrone, puntatno ancora su una difesa a quattro con Caldara e Romagnoli centrali. Ancora indisponibile Conti.



Queste le probabili formazioni



Milan (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 20 Abate, 33 Caldara, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 21 Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 Higuain, 10 Calhanoglu (25 Reina, 90 A. Donnarumma, 2 Calabria, 56 Simic, 22 Musacchio, 93 Laxalt, 14 Bakayoko, 4 Mauri, 16 Bertolacci, 7 Castillejo, 63 Cutrone, 11 Borini) All. Gattuso.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Conti, Montolivo, Strinic, Zapata.



Roma (4-2-3-1): 1 Olsen, 2 Karsdorp, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 16 De Rossi, 42 Nzonzi, 17 Under, 27 Pastore, 92 El Shaarawy, 9 Dzeko. (63 Fuzato, 77 Greco, 5 Juan Jesus, 15 Marcano, 3 Lu. Pellegrini, 18 Santon, 4 Cristante, 7 Lo. Pellegrini, 19 Coric, 22 Zaniolo, 34 Kluivert, 14 Schick). All.: Di Francesco.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Mirante, Florenzi, Perotti.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

