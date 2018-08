Diretta: Milan-Roma LIVE, Risultato 0-0.

Puoi seguire su Leggo.it la diretta live di Milan-Roma per conoscere il risultato della partita in tempo reale. I giallorossi, dopo lo stop casalingo contro l'Atalanta, vanno a San Siro dove trovano un Milan fermo ancora a zero punti dopo la sconfitta al San Paolo contro il Napoli. Gattuso, per la prima a San Siro, punta sul suo undici titolare, con Higuain a guidare l'attacco. Calcio d'inizio alle 20.30. La partita Milan-Roma è trasmessa in diretta tv su Sky Sport.



