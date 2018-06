Milan, Pier Silvio Berlusconi: «Mio padre dietro Elliott? Una barzelletta»

«Cosa penso delle voci che dicono ci sia mio padre dietro a Elliott nell'affare Milan? È una barzelletta, fa ridere per non dire altro, se non peggio. Fininvest ha già risposto, sono cose ridicole». Lo dice l'ad e vice presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, a margine della presentazione dei palinsesti per i Mondiali di Russia. «Non parlo con mio padre di Milan da mesi - aggiunge -. La possibile esclusione delle coppe? Non ho un pensiero così formato. È una situazione difficile per il Milan come per altri ambiti del nostro Paese».



«Mediaset tiene un approccio opportunistico sui diritti della Serie A. A poche ore dalla prevista uscita dei bandi, non posso e non devo dire nulla per correttezza. Vedremo come va. Conoscete la nostra posizione, la pay non è core business, ma ci piacerebbe proporre un'offerta per i nostri abbonati». Lo dice l'ad e vice presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, a margine della presentazione dei palinsesti Mediaset in vista dei Mondiali di Russia. «Come tv generalista - ricorda Pier Silvio Berlusconi - abbiamo sempre avuto diritti sportivi, coglieremo ogni opportunità per avere diritti sportivi. Sarà possibile una collaborazione con Mediapro per i diritti della Serie A di calcio? Noi siamo disposti a collaborare con chiunque. Se ci sono possibilità di collaborazione che vanno nell'interesse di Mediaset e dei suoi telespettatori, sì. Ad oggi la situazione è abbastanza bloccata. Certo che siamo disponibili a collaborare con Mediapro, ma non vedo al momento come»

