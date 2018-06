Milan made in Usa: Commisso a un passo dall'acquisto del club

di Luca Uccello

MILANO - Rocco Commisso accelera, vuole il Milan, lo vuole subito. Lo vogliono anche la famiglia Riketts e Stephan Ross, ma a oggi restano ancora un passo indietro rispetto al magnate italo-americano che sogna di tornare in Italia da presidente rossonero. Un sogno che sembra poter diventare realtà.

Sul tavolo dell’attuale numero uno rossonero, Yonghong Li, rimasto a Pechino, c’è un’offerta pari a mezzo milione di euro, una cifra che vale il 75% della maggioranza del club. Da quanto si apprende da New York il presidente Li rimarrebbe all’interno della società come socio di minoranza, per rientrare dei soldi investiti durante la sua breve e poco producente avventura milanista. Un sì che sembra essere molto vicino tanto da convincere Commisso a recarsi personalmente negli uffici di Goldman Sachs per finalizzare l’acquisto del club di via Aldo Rossi. La prima incombenza che gli toccherà è un bonifico di 32 milioni di euro indirizzato a Elliott: va rimborsata l’ultima tranche dell’aumento di capitale versato dal fondo americano al posto di Yonghong Li.

Quella con Commisso è una trattativa iniziata secondo le ultime indiscrezioni quasi due mesi fa quando la Lega americana gli aveva negato la rinascita della NASL, con l’italo-americano pronto a investire circa 500 milioni per ricostruire la lega americana. Quaranta-quarantacinque giorni di trattativa in cui l’imprenditore ha potuto conoscere da vicino la realtà rossonera e convincersi dell’affare nonostante le cifre siano elevate, forse oltre il reale valore del club rossonero, come più volte sottolineato dagli esperti di economia e finanza.

Un’accelerata che potrebbe avere il positivo arrivo anche a inizio della prossima settimana con le firme sul contratto del passaggio del pacchetto di maggioranza e chiudere una parentesi sicuramente poco felice per il Milan che finalmente potrebbe tornare in mani sicure, in quelle di un uomo conosciuto in America come ambizioso, con la possibilità di vincere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA